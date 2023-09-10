التجارة توقف شركة دجاج إحترازيا لحين إنتهاء هيئة الغذاء من تقريرها تفاعلا مع الفيديو المتداول بشأن دجاج فاسد في أحد أفرع التموين

التجارة توقف شركة دجاج إحترازيا لحين إنتهاء هيئة الغذاء من تقريرها تفاعلا مع الفيديو المتداول بشأن دجاج فاسد في أحد أفرع التموين

نظرا لتداول فيديو في مواقع التواصل فيديو يظهر مواطن يستعرض دجاج مجمد تالف لإحدى الشركات التجارية التى تزود أفرع التموين ووفقاً للإجراءات المتبعة بهذا الشأن فقد قامت وزارة التجارة بشكل عاجل بوقف التعامل مع الشركة ومنعها من عرض وبيع الدجاج المجمد التابع لها في كافة افرع التموين وإيقاف بيع الموجود.

وأكدت الوزارة بأن فريق وزارة التجارة قام بالتنسيق الفوري مع هيئة الغذاء والتغذية الجهة المسئولة عن فحص الأغذية وسلامتها تمهيداً لتزويدها بتقرير عن الحالة المذكورة.

كما توجهت فرقة من الوزارة للتأكد من حالة مركز التموين بجمعية جليب الشيوخ للتحقق من إلتزام المركز بالشروط والمواصفات المتبعة في وزارة التجارة.

وفور ورود تقرير هيئة الغذاء والتغذية ستستكمل وزارة التجارة الإجراءات من جهتها بإحالة الشركة المزودة إلى النيابة العامة.

وأكدت الوزارة بأنها لن تتوانى عن استخدام كافة صلاحياتها القانونية تجاه أي واقعة تضر المستهلكين وفي حدود مسئولياتها.