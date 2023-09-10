اتحاد الجمعيات والمبرات الكويتية: ملتزمون بالتوجيه السامي لإغاثة أشقائنا في المغرب

أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية الدكتور ناصر العجمي التزام الجمعيات والمبرات الأعضاء بالتوجيه السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في توفير المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال في جنوب المملكة.

وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الاتحاد بدأ التحركات منذ تدفق أخبار الزلزال وجمع التعهدات لتوفير الاحتياجات الضرورية من خيام ومواد غذائية وصحية للمتضررين تمهيدا للبدء بإرسالها إلى هناك بعد تحقيق درجات التنسيق مع الجهات الرسمية الكويتية.

وأكد تضامن الاتحاد الكامل ومواساته للأشقاء في المغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم والتعهد بتقديم المساعدات العاجلة الضرورية بجميع أشكالها للمتضررين هناك.

وأوضح أن الاتحاد وجمعياته ومبراته الأعضاء يتابعون عن كثب أنباء الزلزال المدمر الذي أسفر عن نحو 2012 قتيلا و2059 جريحا وتهدم مئات المنازل والحصيلة في ازدياد بسبب وجود الضحايا بين الأنقاض متقدما بخالص التعازي إلى أسر الضحايا والمتضررين والجرحى.

في هذا السياق أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة إغاثية عاجلة تستهدف إغاثة منكوبي زلزال المغرب تحت شعار (فزعة المغرب) لتوفير المستلزمات الضرورية من مواد غذائية وطبية بصفة عاجلة.

وقال رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والمشاريع بالجمعية عبدالله الشهاب ل(كونا) إن الحملة تأتي لتخفيف المعاناة عن الأشقاء في المغرب جراء ما لحق بهم من أضرار بسبب الزلزال الكارثي مبينا أن المرحلة الأولى منه تهدف لجمع 50 ألف دينار كويتي (نحو 165 ألف دولار أمريكي).

وأوضح الشهاب أن الزلزال المدمر خلف حتى الآن خسائر لأكثر من 300 ألف إنسان وفق ما صرحت به منظمة الصحة العالمية من الأطفال والنساء والرجال إلى جانب أكثر من ألفي قتيل ومثلهم من الجرحى والمصابين وتدمير العديد من المستشفيات والمدارس والمنازل.

وبين أن باب الإسهام في الحملة متاح للجميع كل قدر استطاعته مؤكدا أن الحملة تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية الكويتيتين ويتم التنفيذ من خلال شركائنا من الجمعيات المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.

ودعا أهل الكويت إلى دعم الحملات الإغاثية التي ستسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المتضررين في المغرب الشقيق معربا عن ثقته بإتمام الحملات الإغاثية الكويتية ووصولها للأشقاء في المغرب. وكان مجلس الوزراء قد أحيط علما بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبأمر سموه للجهات المختصة بتجهيز كل المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المملكة المغربية الشقيقة لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوبي المملكة المغربية مساء الجمعة الماضي.