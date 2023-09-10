وزير التربية يتفقد المناطق التعليمية ويوجه إلى ضمان جاهزية المدارس

وزير التربية يتفقد المناطق التعليمية ويوجه إلى ضمان جاهزية المدارس

تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الأحد المناطق التعليمية ووجه إلى تذليل العقبات لضمان جاهزية المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي إن الوزير المانع بحث مع قياديي المناطق التعليمية ومسؤوليها تفاصيل الأعمال المتعلقة بتجهيز المدارس وتوفير البيئة الملائمة لدوام المعلمين والطلبة.

وأكد الوزير المانع ضرورة الحرص على استكمال كل التجهيزات ومتطلبات العمل في المدارس واستغلال الوقت بالطريقة المثلى لضمان انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد مطالبا مديري المناطق بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية معوقات للعمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة.

كما أوعز إلى كل القطاعات بالعمل وفق روح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم لتذليل كل العقبات في سبيل نجاح العام الدراسي الجديد وتوفير الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلبة.

يذكر أن الدوام لجميع العاملين في المدارس بمراحلها المختلفة من معلمين وإداريين بدأ اليوم الأحد تمهيدا لبدء دوام تلاميذ الصف الأول الابتدائي في 17 سبتمبر الجاري على أن يلتحق طلبة المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اليوم التالي 18 الجاري.