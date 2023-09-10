زعيم كوريا الشمالية يحضر جلسة تصوير وتقارير حول زيارة قريبة لروسيا

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون جلسة تصوير مع مشاركين في الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد، لكنه ظل بعيدا عن فعاليات أخرى وسط تقارير بأنه سيغادر قريبا لزيارة روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد أن الاحتفالات أمس السبت كانت مليئة بإهداء سلال الزهور للزعماء السابقين، وبالمآدب والحفلات الموسيقية التي أقيمت لوفد صيني زائر وأنها شملت أيضا عرضا لفرقة غناء ورقص تابعة للجيش الروسي.

ولم تشر الوكالة إلى أي مشاركة لكيم سوى في جلسة تصوير في باحة الضريح الذي دفن فيه والده وجده، حيث أشاد بأولئك “الذين يغلِّبون شؤون الدولة على شؤون أُسرهم في السراء والضراء”.

من المتوقع أن يسافر كيم إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة إمدادات الأسلحة وأوجه أخرى للتعاون العسكري، وذلك على الأرجح على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر أن يبدأ اليوم الأحد.

والتزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بشأن الرحلة، التي ورد أول تقرير بشأنها في صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بينما قالت المخابرات الكورية الجنوبية إنها محتملة. وقال الكرملين إنه “ليس لديه ما يقوله” بهذا الشأن.

ونفت كوريا الشمالية وروسيا أن هناك مفاوضات بينهما بشأن الأسلحة لكن الولايات المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن مثل هذه المحادثات تمضي قدما بشكل نشط وحذرت من أنه سيكون من الخطأ أن يقدم كيم أسلحة يمكن أن يستخدمها بوتين في أوكرانيا.