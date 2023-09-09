منتخب الكويت الأولمبي يواصل نتائجه الإيجابية في تصفيات “كأس آسيا 2024” لكرة القدم بثلاثية نظيفة في شباك مكاو

منتخب الكويت الأولمبي يواصل نتائجه الإيجابية في تصفيات “كأس آسيا 2024” لكرة القدم بثلاثية نظيفة في شباك مكاو

واصل منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم اليوم السبت تحقيق نتائجه الإيجابية في مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) بفوزه على نظيره مكاو بثلاثية نظيفة محققا ثاني انتصاراته على التوالي.

ففي ثاني مواجهات تصفيات المجموعة السادسة التي تستضيفها البلاد دخل (الأزرق) اللقاء الذي أقيم على (ستاد جابر) محاولا تسجيل أكبر عدد من الأهداف ليقلص الفارق مع العراق المتصدر ويعزز فرصه في التأهل إلى النهائيات المقررة في قطر العام المقبل إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب سلمان العوضي (هاتريك) اللقاء في الدقائق الـ48 والـ50 والـ(95 من ركلة جزاء) لتنتهي المباراة بحصد الكويت العلامة الكاملة.

وفي مباراة أخرى اقيمت على ملعب نادي الكويت فاز منتخب العراق على نظيره تيمور الشرقية بستة أهداف دون رد ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الكويت.

وتأجل حسم التأهل إلى النهائيات إلى آخر مواجهات الجولة لفك ارتباط الصدارة بين الكويت والعراق (ست نقاط لكل منهما) في حين ودع منتخبا مكاو وتيمور الشرقية التصفيات.

والأربعاء الماضي استهل منتخب الكويت مشواره في التصفيات بفوز عريض على نظيره تيمور الشرقية بنتيجة (4 – 0) في حين اكتسح منتخب العراق نظيره مكاو بنتيجة (13-0) تصدر به ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الكويت.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الـ11 في التصفيات إلى النهائيات مباشرة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.