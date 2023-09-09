استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص جيش الاحتلال في جنوب الضفة الغربية، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن فتى يبلغ (16عاما) استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الظهر والصدر، خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.

وأوضحت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق خلال المواجهات.

ومنذ بداية العام الجاري، قتل أكثر من 220 فلسطينيا، غالبيتهم برصاص جيش الاحتلال، في الضفة الغربية.