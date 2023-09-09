وزارة الداخلية

الداخلية: بدء تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة للدولة قبل تجديد الإقامة للأجانب ابتداءً من يوم غد

9 سبتمبر، 2023
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بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بضرورة تفعيل عمليات الربط بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب للدولة قبل تجديد الإقامة.

تعلن وزارة الداخلية عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب من الجهات المعنية بالدولة قبل تجديد الإقامة ابتداءً من يوم غداً الأحد الموافق 2023/9/10.

واضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في تجديد اقامته أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه وذلك عن طريق المواقع الإلكترونية لجهات الدولة أو تطبيق “سهل”.

وتهيب وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

المصدر
وزارة الداخلية
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9 سبتمبر، 2023
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