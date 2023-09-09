مخيم عين الحلوة

لبنان: اشتداد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة وارتفاع الضحايا إلى 4 قتلى وأكثر من 40 جريحا

9 سبتمبر، 2023
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قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية إن الاشتباكات اشتدت بعد ظهر اليوم السبت في مخيم (عين الحلوة) وأدت إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر ليرتفع عدد القتلى إلى أربعة وعدد الجرحى إلى أكثر من 40.

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات العنيفة امتدت إلى أحياء جديدة داخل المخيم وإلى نقاط (الطيري) و(الرأس الأحمر) و(الصفصاف) و(البركسات) وغيرها من الأزقة والشوارع.

وذكرت أن (هيئة العمل الفلسطيني المشترك) عقدت اجتماعا مع حركة (فتح) وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني واجتماعا آخر مع المجموعات الاسلامية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل حاسم ومنع أي خرق له.

من جهة أخرى أشارت (الوكالة الوطنية للاعلام) إلى أن اجتماعات عقدت في بلدية (صيدا) مع المديرة العامة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان دوروثي كلاوس والصليب الأحمر وممثلي الهيئات الدولية والمحلية الإغاثية لبحث مستجدات النزوح الإنساني جراء الإشتباكات الدائرة وان الصليب الاحمر نصب خياما قرب ملعب مدينة (صيدا) لإيواء النازحين من المخيم.

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم في مخيم (عين الحلوة) في مدينة (صيدا) بين مجموعات مسلحة متشددة وحركة (فتح) واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

المصدر
وكالات
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9 سبتمبر، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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