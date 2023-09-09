وزارة الخارجية الأوكرانية

أوكرانيا: إعلان قمة مجموعة العشرين “ليس شيئا يدعو للفخر”

9 سبتمبر، 2023
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قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت إن الإعلان المشترك لقمة مجموعة العشرين “ليس شيئا يدعو للفخر”، منتقدة النص لعدم ذكر روسيا.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو صورة للجزء المتعلق بالأمر من الإعلان المشترك، مع شطب عدة أجزاء من النص باللون الأحمر وتصحيحها بكلمات تعكس موقف كييف بأنها ضحية لعدوان روسي غير مبرر.

وكتب نيكولينكو على فيسبوك “من الواضح أن مشاركة الجانب الأوكراني (في اجتماع مجموعة العشرين) كانت ستسمح للمشاركين بفهم الوضع بشكل أفضل”.

وعلى الرغم من خيبة أمله إزاء إعلان مجموعة العشرين بوجه عام، شكر نيكولينكو حلفاء أوكرانيا على دورهم في الدفع بموقف أوكرانيا في الإعلان.

وأضاف “أوكرانيا ممتنة للشركاء الذين حاولوا إدراج صِيَغ قوية في النص”.

المصدر
رويترز
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9 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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