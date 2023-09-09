قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا

9 سبتمبر، 2023
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قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية اليوم السبت.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين أو وقوع أضرار جراء الزلزال.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن هذا الزلزال ليست لديه القدرة على التسبب في حدوث تسونامي. وسبق أن تسبب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها في عام 2018 في حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حزام النار في المحيط الهادي” حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا.

المصدر
رويترز
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9 سبتمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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