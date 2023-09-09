بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع معالي وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين، الى جانب مناقشة التعاون على مستوى العمليات والترتيبات الفنية بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيرتها الفرنسية فيما يتعلق بالجوانب التدريبية بالإضافة إلى استعراض أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين اليوم السبت بنادي ضباط الجيش وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الفرنسي للبلاد ضمن جولته في المنطقة.

وقد رحب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بالوزير الضيف والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت، مشيداً معاليه بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونماء يعكس حرص الجانبين على المضي بها قدماً نحو آفاق أشمل في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتحقيق الانسجام وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جهته أعرب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي تأكيداً على تطلع بلاده الدائم إلى تنمية وتطوير العلاقات مع دولة الكويت، على النحو الذي يلبي تحقيق الشراكة والتعاون العسكري، والذي يسهم بدوره في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، وسفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى البلاد كلير لو فليشر، والوزير المفوض محمد حياتي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وعدد من كبار قادة الجيش.

هذا وقد أقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف الوزير الضيف والوفد المرافق له.

الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الفرنسي كان قد وصل إلى البلاد والوفد المرافق ظهر اليوم السبت حيث كان في استقباله لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من كبار قيادات الوزارة.

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين