سفير دولة الكويت بالرباط يؤكد سلامة المواطنين الكويتيين بالمغرب إثر الزلزال القوي

أكد سفير دولة الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا اليوم السبت سلامة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين بالمغرب إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة من المملكة أمس الجمعة وأدى إلى سقوط 1037 حالة وفاة و1204 مصابين وفق أحدث حصيلة للضحايا.

وقال السفير اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السفارة أجرت الاتصالات اللازمة مع السلطات المغربية المعنية للتأكد من عدم وجود ضحايا من الكويتيين الموجودين بالمغرب.

وأشار إلى أن المعطيات المتوفرة لدى السفارة تفيد أن “جميع مواطنينا الموجودين بالمغرب بخير”.

من جهة أخرى أعرب اليحيا عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع المغرب ودعمها لتجاوز آثار الزلزال المدمر مؤكدا وجود توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بدعم الأشقاء في المملكة المغربية والوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.

يذكر أن مجلس الوزراء أحيط علما بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد أمر سموه رعاه الله الجهات المختصة بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المملكة المغربية الشقيقة وذلك لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوبي المملكة المغربية مساء أمس.

وأعلن المغرب في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين بينهم 721 حالة خطرة.