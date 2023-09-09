فلاشينغ ميدوز: مدفيديف يقصي ألكاراس ويلاقي ديوكوفيتش في النهائي وسابالينكا تلاقي غوف

أقصى الروسي دانييل مدفيديف الجمعة حامل اللقب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس من نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 7-6 (7-3) و6-1 و3-6 و6-3 في مباراة استعراضية وبلغ النهائي لملاقاة الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الذي بلغ المباراة النهائية بفوزه على الاميركي بن شيلتون.

قال الروسي حامل لقب 2021 والبالغ 27 عاماً “من الجنوني أن أعود إلى النهائي، خصوصاً بعد الفوز على كارلوس… لقد فاز علي بسهولة في آخر مواجهتين، لذا كانت لدي الكثير من الشكوك قبل المباراة. لكني قدّمت مباراة جيدة وسأكون متواجداً هنا الأحد!”.

تابع “قلت انه يجب تقديم مستوى 11 على 10 للفوز على كارلوس، لكني لعبت 12 على 10”.

ويأمل الروسي في حصد ثاني ألقابه الكبرى، بعدما حرم ديوكوفيتش من تحقيق رباعية كبرى في سنة واحدة في نهائي فلاشينغ ميدوز 2021.

خسر نهائي ثلاث بطولات كبرى، مرتان في أستراليا أمام ديوكوفيتش في 2021 والإسباني رافايل نادال في 2022، ومرة في فلاشينغ ميدوز أمام نادال في 2019.

سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة أمام كيز

وفي فئة السيدات قاتلت البيلاروسية أرينا سابالينكا وقلبت هزيمة وشيكة أمام الأميركية ماديسون كيز المصنفة سابعة عشرة، قبل أن تتغلب عليها الخميس 0-6 و7-6 (7-1) و7-6 (10-5) وتبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وضربت سابالينكا (25 عاماً) التي سترتقي الإثنين إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، موعداً مع الأميركية الأخرى كوكو غوف (19 عاماً) المصنفة سادسة التي تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة 6-4 و7-5. وتبحث سابالينكا عن لقبها الكبير الثاني بعد تتويجها في أستراليا مطلع السنة.