الهلال الأحمر القطري يخصص 274 ألف دولار كاستجابة عاجلة لضحايا زلزال المغرب

أعلن الهلال الأحمر القطري اليوم السبت تخصيص مبلغ مليون ريال (نحو 274.6 ألف دولار) كاستجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية من خيام وبطانيات ومواد غذائية وصحية لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في المغرب.

وذكر الهلال على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي (اكس) أنه فعل مركز المعلومات استجابة لأحداث الزلزال الذي ضرب المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مشيرا إلى متابعة آخر التطورات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن أكد تضامن قطر التام مع المملكة المغربية ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في مصابه الأليم واستعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة حتى تتعافى من آثار الزلزال.

وأعلن المغرب أن عدد ضحايا الزلزال القوي فجر اليوم السبت ارتفع إلى 820 قتيلا و672 مصابا بينهم 205 حالاتهم خطرة.

ووصف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب الزلزال بأنه الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن مشيرا إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.