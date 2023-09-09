صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يأمر الجهات المختصة بتجهيز كافة المستلزمات الاغاثية المطلوبة لاخواننا في المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال

9 سبتمبر، 2023
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أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد أمر سموه رعاه الله الجهات المختصة بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية المطلوبة لإخواننا في المملكة المغربية الشقيقة وذلك لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت عدة مناطق جنوبي المملكة المغربية مساء يوم أمس الجمعة.

معربا سموه حفظه الله عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات التي تراها مناسبة لإيصال تلك المساعدات.

المصدر
كونا
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9 سبتمبر، 2023
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