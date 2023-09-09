الإطفاء: إصابة 5 أشخاص في حريق شقة بعمارة في السالمية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم السبت يفيد بإندلاع حريق عمارة في منطقة السالمية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهة فرق إطفاء من مراكز حولي و السالمية والهلالي إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور 6 بعمارة مكونه من 9 أدوار وقد باشرت الفرق بعملية إخلاء العمارة ومكافحة الحريق والسيطرة عليه وإخماده ، وقد أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص وتم تسليمهم إلى الطوارئ الطبيه.