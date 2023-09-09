صورة أرشيفية

الجزائر: نتابع عن كثب تداعيات زلزال المغرب وتعازينا الصادقة للشعب

9 سبتمبر، 2023
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أعربت الجزائر، اليوم السبت، عن ” صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق” على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، وخلف مئات القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي اليوم:” تعرب الجزائر عن صادق تعازيها تتابع عن كثب ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.

وأضافت: ” تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

المصدر
د ب أ
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9 سبتمبر، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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