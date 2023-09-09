الإمارات تقيم جسرا جويا لإغاثة المتضررين من زلزال المغرب

أعلنت الإمارات تسيير جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض المغرب.

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بتسيير الجسر الجوي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمتضررين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات( وام ) اليوم السبت ، “تأتي هذه المبادرة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة”.

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب ومد يد العون في إنقاذ ضحايا الزلزال.

كما وجه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين والبدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال.