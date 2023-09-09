سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس بضحايا سلسلة الزلازل جنوب المغرب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب فيه سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة المغربية الشقيقة وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب المملكة المغربية الشقيقة راجيا سموه للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.