مجلس التعاون يؤكد تضامنه مع المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

مجلس التعاون يؤكد تضامنه مع المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

اكدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت تضامنها الكامل مع المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال القوي الذي تعرضت له مخلفا مئات القتلى والمصابين.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في بيان للأمانة عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب المغرب إثر الزلزال الذي وقع في عدة مناطق وأقاليم بالمغرب.

وقدم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين العالقين.

وأعلن المغرب أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة بشدة 7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم السبت ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا مشيرا إلى أنه أسفر أيضا عن انهيار عدد من البنايات.

ووصف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب الزلزال بأنه الأعنف الذي يسجل في المملكة منذ قرن مشيرا إلى أن الزلزال الذي حدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش تم الشعور به في العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.