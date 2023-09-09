مركز العجيري العلمي

مركز العجيري العلمي: بدء “طالع الجبهة” أول منازل فصل الخريف وثاني مواسم نجم سهيل

9 سبتمبر، 2023
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قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن موسم (طالع الجبهة) بدأ في الكويت ويعد أول منازل فصل الخريف وثاني مواسم نجم سهيل.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن موسم (الجبهة) يستمر 13 يوما وبدأ طالعه تحديدا في السادس من شهر سبتمبر الجاري وينتهي في الثامن عشر منه.

وأوضح أن من مميزات (الجبهة) الإحساس ببرودة الأجواء ليلا مع استمرار الاعتدال في درجات الحرارة ويبدأ الليل في زيادة ساعاته ليصل إلى 11 ساعة و50 دقيقة في نهايته.

ولفت إلى أن الكويت مع موعد آخر لدخول موسم (الصفري) الذي يتزامن مع دخول فصل الخريف ويستمر 26 يوما ويكون في الثلث الأخير من الشهر الجاري ويعتبر الفترة الانتقالية بين الصيف والشتاء.

وذكر أنه خلال موسم (الصفري) تلاحظ تقلبات درجات الحرارة وتكون هناك فرص لتشكل العواصف الرملية والغبار عند نشاط الرياح ويكون لون السماء مائلا إلى اللون الأصفر وهو سبب تسمية هذا الموسم باسمه كما تنشط فيه حركة الطيور المهاجرة.

وأشار المركز إلى أن دخول (الصفري) بمنزلة بشارة لقدوم فصل الشتاء وتلاحظ خلاله التغيرات الفعلية في الأجواء لاسيما ليلا ووقت الفجر مع استمرار الرطوبة الملحوظة وتشكل الضباب في ساعات الصباح الأولى.

المصدر
كونا
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9 سبتمبر، 2023
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