مانشيني يستهل مشواره مدربا للسعودية بخسارة

استهل الإيطالي روبرتو مانشيني مشواره مدرباً للمنتخب السعودي بخسارة أمام كوستاريكا 1-3، الجمعة في المباراة الودية ضمن تحضيرات “الأخضر” لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2024.

سجل هدف الأخضر الوحيد علي البليهي (68)، وثلاثية كوستاريكا فرانشيسكو كالفو (12) وبراندون أغيليرا (32) وراندال ليال (89).

وصدم مانشيني (58 عاما) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنكلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها “ويمبلي”.

وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحافية أن راتبه سيصل حتى 30 مليون يورو سنوياً.

وأقيمت المباراة على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنادي نيوكاسل الانكليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، وشهدت حضور جماهير سعودية معظمهم من الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك.

سريعاً، نجح منتخب كوستاريكا في افتتاح التسجيل عندما ارتقى كالفو لكرة عرضية نفذت من ركلة حرة ولعبها برأسه داخل المرمى (12).

وكادت كوستاريكا تضاعف النتيجة لولا براعة حسان تمبكتي الذي ناب عن الحارس نواف العقيدي وابعد الكرة قبل دخولها المرمى (15)، ولاحت فرصة للأخضر لادراك التعادل لكن كرة سالم الدوسري اعتلت العارضة بعد اصطدامها بمدافع (27).

واضاف المنتخب الكوستاريكي الهدف الثاني عندما تابع أغيليرا عرضية لعبها على يمين نواف العقيدي (32)، وكان الأخضر قريباً من تقليص الفارق لولا تألق الحارس كايلور نافاس الذي تصدى لكرتي محمد كنو ثم سالم الدوسري (39).

وفي الشوط الثاني، أنقذ نواف العقيدي مرماه من هدف ثالث عندما تصدى لكرة خطرة أمسكها على دفعتين (56)، قبل أن يتدخل علي البليهي في الوقت المناسب ويبعد كرة خطرة (61). وواصل نافاس تألقه عندما تصدى لكرة سالم الدوسري قبل أن ترتطم بالعارضة (67).

ومن الركنية نفسها، نجح “الأخضر” في التسجيل عندما هيأ فراس البريكان كرة للمدافع علي البليهي الذي لعبها برأسه داخل المرمى (68).

وكان المنتخب السعودي قريباً من التعديل لولا براعة نافاس الذي تصدى لكرة سالم الدوسري (73)، وكثّف “الأخضر” من هجماته بغية تحقيق التعادل، فتهيأت له فرصة لذلك لكن رأسية البديل فهد المولد اعتلت العارضة (88).

وقبل النهاية بدقيقة ومن هفوة دفاعية، تمكنت كوستاريكا من إضافة هدف ثالث عندما خطف راندال ليال الكرة وواجه المرمى وأرسلها قوية على يمين العقيدي.