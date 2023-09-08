وزير الكهرباء يوجه بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أسباب حريق محطة عبدالله السالم

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج محطة التحويل الرئيسية حولي A عن الخدمة تزامناً مع اندلاع حريق محدود في محطة التحويل الرئيسية عبدالله السالم M بسبب عطب في أحد الخلايا مما أدى لانقطاع الكهرباء عن أجزاء من مناطق حولي – المنصورية – النزهة -الدعية – ضاحية عبدالله السالم – الروضة – القادسية، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء وفرق الطوارئ التابعة للوزارة وقامت بعمل اللازم. وقالت الوزارة إنه تم إخماد الحريق الساعة 8 مساءً والذي اقتصر على بعض الأضرار المادية البسيطة فقط، وتم إعادة التيار لجميع المناطق تدريجياً، عدا جزء من منطقة المنصورية وجزء من منطقة النزهة.

ووجّه وزير الكهرباء والماء د. جاسم الاستاد إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أسباب الحادث.

وقدم وزير الكهرباء الشكر والعرفان لقوة الإطفاء العام ووزير الداخلية وفريق الطوارئ الطبية في وزارة الصحة وجميع العاملين في الوزارة بالقطاعات ذات الصلة على جهودهم في إعادة التيار الكهربائي.