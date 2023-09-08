انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي 2023 في فرنسا

انطلقت اليوم الجمعة في باريس بطولة كأس العالم للرجبي 2023 التي تستضيفها فرنسا في الفترة من 8 سبتمبر حتى 28 أكتوبر المقبل في تسع مدن فرنسية مختلفة.

واستهلت البطولة بمباراة بين فريق الدولة المضيفة فرنسا ومنافسه من نفس المجموعة نيوزيلندا في (ستاد دو فرانس) بالقرب من العاصمة الفرنسية.

ويشارك في هذه البطولة 20 فريقا مقسما على أربع مجموعات تضم كل منها خمسة فرق وتضم المجموعة الاولى كلا من فرنسا ونيوزيلندا وإيطاليا والأوروغواي ونامبيا.

ومن جهته رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمة الافتتاح ب”أصدقاء الرجبي” معبرا بالنيابة عن الشعب الفرنسي فخره الكبير لاحتضان هذه البطوله على ارض الجمهورية ورحب بجميع الفرق المشاركة.

وقد أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمينان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا في وقت سابق من الاسبوع عن تفاصيل الترتيبات الأمنية حيث اكدا انه سيتم تعبئة 5200 من رجال الشرطة والدرك في أيام المباريات لضمان أمن الفرق المشاركة والجمهور الذي سيحضر الفعاليات.

كما أضاف دارمانين أنه من المرجح أن يصل عدد القوات إلى 7500 عنصر خلال ذروة نشاط البطولة.