وزير التربية يتفقد مدارس منطقة الخيران للاطمئنان على جهوزيتها للعام الدراسي الجديد

وزير التربية يتفقد مدارس منطقة الخيران للاطمئنان على جهوزيتها للعام الدراسي الجديد

8 سبتمبر، 2023
0 54 أقل من دقيقة

تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع اليوم الجمعة مدارس منطقة الخيران للاطمئنان على جهوزيتها لاستقبال الطلبة مع بدء الدوام المدرسي منتصف الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الوزير المانع اطلع خلال الجولة على حالة المباني والمرافق المدرسية حيث وجه بضرورة التأكد من إتمام كافة الأعمال المتعلقة بجهوزيتها في الوقت المحدد.

وأفادت بأن الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات سيقوم بها الوزير المانع الأسبوع المقبل لعدد من المناطق التعليمية استكمالا للاجتماع السابق مع مديري المناطق التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

المصدر
وزارة التربية
الوسوم
8 سبتمبر، 2023
0 54 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مدير جامعة الكويت بالإنابة يؤكد جاهزية “الشدادية” لإستقبال 31 ألف طالب وطالبة

6 سبتمبر، 2023

التربية: تشكيل فرق عمل لبحث ومراجعة أسماء مستحقي الأعمال الممتازة

5 سبتمبر، 2023

وزير التربية يجتمع مع قياديي الوزارة للإطلاع على استعدادات العام الدراسي الجديد

5 سبتمبر، 2023

مدير جامعة الكويت بالإنابة يتفقد جاهزية كلية العلوم الاجتماعية وكلية الحقوق وكلية العمارة لاستقبال العام الدراسي الجديد

4 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى