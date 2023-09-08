الدحيل القطري يعلن ضم البرازيلي كوتينيو على سبيل الإعارة من أستون فيلا

أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده رسميا مع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

وقال النادي القطري عبر موقعه الرسمي ، إن اللاعب وقع على عقود انتقاله في حضور خليفة خميس نائب رئيس النادي.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقد بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام قليلة .

وسبق لكوتينيو أن لعب في أندية فاسكو دا جاما في البرازيل، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي ويلعب موسما على سبيل الإعارة مع إسبانيول الإسباني، ثم ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي حيث تألق هناك لينضم في كانون الثاني / يناير 2018 إلى صفوف برشلونة الإسباني، والذي أعاره فيما بعد لبايرن ميونخ الألماني حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام .2020

من ناحية أخرى يواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمباراته الأولى في بطولة كأس أريدُ أمام الشمال مساء الأحد بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبيه بعد مباراتهم أمام العربي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري القطري التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3 .

ويحتل الدحيل المركز الثالث برصيد سبع نقاط في ترتيب الدوري القطري بعد مرور ثلاث جولات.