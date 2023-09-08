من التظاهرات في السويداء

متظاهرون في السويداء السورية يمزقون صورة للأسد مع تصاعد الاحتجاجات

8 سبتمبر، 2023
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مزق متظاهرون في مدينة السويداء جنوب سوريا صورة للرئيس بشار الأسد اليوم الجمعة مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في ظل تدفق حشود من قرى مجاورة للمشاركة.

وأظهرت صور ولقطات نشرتها صفحات لنشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي مجموعة من الرجال يمزقون لافتة عليها صورة الأسد كانت معلقة على فرع لاتحاد المزارعين. وبدأوا بعدها في إغلاق أبواب المكاتب.

ويتنامى في السويداء الاستياء من الأسد منذ بدأت المظاهرات هناك في منتصف أغسطس آب بسبب رفع الدعم عن الوقود، الخطوة الأحدث في سلسلة إجراءات زادت الضغوط على المواطنين في وقت يعانون فيه بالفعل من أثر الانهيار الاقتصادي.

ومدينة السويداء هي عاصمة محافظة تحمل نفس الاسم وأغلب سكانها من الأقلية الدرزية. وظلت المدينة خاضعة لسيطرة الحكومة منذ بدء الحرب الأهلية وتجنبت بشكل كبير أعمال العنف التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد.

ويندر الانتقاد العلني للحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها لكن الوضع الاقتصادي يغذي الاستياء العام الذي بدأ يوجه بشكل متزايد للرئيس الأسد.

المصدر
رويترز
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8 سبتمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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