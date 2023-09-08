سلطات الاحتلال تعيد فتح معبر كرم أبوسالم اعتبارا من الأحد

أعلنت لجنة تابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إعادة فتح معبر (كرم أبوسالم) التجاري لتصدير البضائع خارج قطاع غزة اعتبارا من الأحد المقبل بعد اغلاق دام ثلاثة أيام.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للادارة العامة للمعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية في تصريح صحفي ان الجانب الاسرائيلي ابلغهم بقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية بإعادة فتح التصدير من قطاع غزة عبر معبر (كرم ابوسالم) ابتداء من يوم الاحد المقبل “كما كان عليه قبل الاغلاق الأخير”.

وأغلقت سلطات الاحتلال المعبر صباح يوم الثلاثاء الماضي امام حركة البضائع الصادرة من غزة بدعوى الرد على محاولة تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة الى الضفة الغربية ضمن شحنة ملابس مصدرة من خلال المعبر وهو ما نفته كافة المؤسسات الفلسطينية.

وتسبب اغلاق المعبر في خسائر اقتصادية فادحة بعدد من القطاعات المهمة بينها الزراعية والصناعية والتجارية ويعتبر هو المعبر الوحيد الذي تمر عبره البضائع في كلا الاتجاهين.