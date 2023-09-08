الداحلية: ضبط 248 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل و3 أشخاص بتهمة الترويج للمواد المسكرة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط (248) مخالفاً من مختلف الجنسيات وذلك من خلال استمرار الحملات الأمنية على المخالفين والخارجين عن القانون في نطاق مناطق (الفروانية – جليب الشيوخ – خيطان – مبارك الكبير – الأحمدي – حولي – شويخ الصناعية – الري)، وضبط (3) أشخاص بتهمة الترويج للمواد المسكرة وعثر بحوزتهم على كمية من زجاجات الخمر المحلية في جليب الشيوخ، حيث تم احالة جميع المخالفين لجهة الإختصاص وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم

المصدر وزارة الداخلية