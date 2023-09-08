من مكان الحادث

الإطفاء: وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 5 مركبات على طريق الملك فهد

8 سبتمبر، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث تصادم لعدد من المركبات على طريق الملك فهد .

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء النويصيب إلى موقع البلاغ و عند وصول الفرقة تبين وجود حادث تصادم 5 مركبات مما ادى إلى إشتعال مركبتين و على الفور تم مكافحة الحريق وإخماده وأسفر الحادث عن حالتين وفاة و6 إصابات وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة .

المصدر
قوة الإطفاء
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8 سبتمبر، 2023
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