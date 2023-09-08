الإطفاء: وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 5 مركبات على طريق الملك فهد

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية فجر اليوم الجمعة يفيد بوقوع حادث تصادم لعدد من المركبات على طريق الملك فهد .

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء النويصيب إلى موقع البلاغ و عند وصول الفرقة تبين وجود حادث تصادم 5 مركبات مما ادى إلى إشتعال مركبتين و على الفور تم مكافحة الحريق وإخماده وأسفر الحادث عن حالتين وفاة و6 إصابات وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة .