وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 99 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 99 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 35 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 20 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الاثنين المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء، وأجل ثلاثين سنة يوم الأربعاء المقبل.

باعت الوزارة في الشهر الماضي سندات بقيمة 103 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار ، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 23 مليار دولار.

وجاء الطلب على الطروحات الثلاثة أعلى من المتوسط.