جو بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين المنقسمة

جو بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين المنقسمة

أعلن وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الكوليرا في محافظة السليمانية شمالي العراق إلى 117 حالة مؤكدة متوقعا تسجيل المزيد من الإصابات.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي إن نحو 20 بالمئة من سكان مدينة السليمانية ليس لديهم مصادر مياه رسمية نظيفة ولا تخضع لإجراءات التعقيم الحكومية.

ولفت الى ان سبب ازدياد حالات الاصابة يعود الى عدة أمور منها طريقة معالجة المياه ومصادرها مؤكدا أن المصدر الرئيسي للاصابة بالكوليرا هو ماء الشرب والخضراوات.

ويأتي تصريح برزنجي بعد زيارة تفقدية قام بها اليوم الى مدينة السليمانية بعد ازدياد حالات الاصابة بالكوليرا في الآونة الأخيرة.