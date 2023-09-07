القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لولاية جديدة

أعيد انتخاب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي الخميس رئيسا لرابطة الاندية الاوروبية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وترأس الخليفي الرابطة منذ فشل مشروع الدوري السوبر الاوروبي في نيسان/أبريل 2021.

ويُعتبر الخليفي (49 عاما) أحد أكثر الاشخاص تأثيرا في كرة القدم الأوروبية، وهو أيضا رئيس مجموعة “بي إن” الإعلامية. كما إعيد انتخابه ايضا عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2019 بالاضافة الى كونه نائبا للرئيس.

وقال الخليفي في ختام الجمعية العمومية الثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية في برلين “لقد قطعنا شوطا طويلا خلال الدورة الماضية. ثمة تقدم هائل في الدور الذي تلعبه الأندية في القرارات التي تشكل كرة القدم للأندية الأوروبية”.

اكتسب الخليفي مكانة أكبر بفضل عاصفة الدوري السوبر الاوروبي التي كادت تفجر ازمة كبيرة على صعيد القارة.

وكان باريس سان جرمان، شأنه في ذلك شأن بايرن ميونيخ الالماني رفضا الانضمام إلى الأندية ال12 التي كانت تحاول إنشاء دوري خاص يدر اموالا طائلة عليها.

وتولى ناصر الخليفي رئاسة رابطة الأندية الأوروبية خلفا لأندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس ابرز المطالبين باطلاق الدوري السوبر.

منذ استلامه منصبه، ساهم الخليفي في إقرار الصيغة الجديدة لمسابقات الأندية الأوروبية الثلاث في ربيع عام 2022، والتي ستستبدل مرحلة المجموعات ببطولة مصغرة اعتبارا من موسم 2024-2025، على ان تقاسم ايراداتها رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.