انطلاق شحنة مساعدات كويتية إلى السودان عبر سفينة إمداد مصرية

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتية اليوم الخميس انطلاق شحنة مساعدات إنسانية تضم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من دولة الكويت للشعب السوداني عبر ميناء (سفاجا) المصري المطل على البحر الاحمر.

وقال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى السودان خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المساعدات جرى شحنها على متن سفينة إمداد مصرية من سفاجا إلى ميناء بورتسودان السوداني برفقة عدد من المتطوعين في الهلال الأحمر الكويتي.

وأضاف الزيد ان المساعدات الانسانية المقدمة تؤكد الدور الذي تضطلع به دولة الكويت في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في اثناء الأزمات والمحن.

وأكد الزيد ان الكويت مستمرة في تقديم مساعداتها الى الأشقاء في السودان تحت شعار (الكويت بجانبكم) تجسيدا لدورها الإنساني في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث وترسيخا للعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين.

وأوضح الزيد أن إرسال المساعدات الكويتية بواسطة الهلال الاحمر الكويتي يأتي في إطار “الجهود الإغاثية المتواصلة لدعم الشعب السوداني الشقيق وترجمة لرؤيتها الإنسانية “.

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لسفارة دولة الكويت لدى القاهرة والسلطات المصرية وجمعية الهلال الاحمر المصري للجهود الحثيثة والتنسيق المستمر لإيصال المساعدات للأشقاء في السودان .

ولفت الى حجم المساعدات التي قدمتها دولة الكويت منذ اندلاع الأزمة السودانية منتصف ابريل الماضي بواسطة جسر جوي نقلت فيها الطائرات مواد اغاثية وخياما وأدوية عبر 16 رحلة جوية.