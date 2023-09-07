سفارة الكويت في طوكيو تهيب بالمواطنين المتواجدين باليابان توخي الحذر احترازا من إعصار “يون يونج”

هبات سفارة دولة الكويت في طوكيو بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في اليابان بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات وتحذيرات السلطات المحلية احترازا من إعصار (يون يونج- Yun Yeung) الذي من المتوقع أن يضرب الجانب الشرقي من المحيط الهادئ المحاذي لليابان بما فيها العاصمة طوكيو ويؤدي إلى رياح عنيفة وذلك خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الخميس على ضرورة متابعة المواقع الرسمية اليابانية ومراقبة جداول حركة القطارات والرحلات الجوية التي قد تتعرض للالغاء أو تغيير المواعيد.

وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها في حالات الطوارئ على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: (81334550361 +)

هاتف الطوارئ: (819088849650 +) .