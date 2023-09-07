وزارة الخارجية الكويتية

سفارة الكويت في طوكيو تهيب بالمواطنين المتواجدين باليابان توخي الحذر احترازا من إعصار “يون يونج”

7 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

هبات سفارة دولة الكويت في طوكيو بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في اليابان بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات وتحذيرات السلطات المحلية احترازا من إعصار (يون يونج- Yun Yeung) الذي من المتوقع أن يضرب الجانب الشرقي من المحيط الهادئ المحاذي لليابان بما فيها العاصمة طوكيو ويؤدي إلى رياح عنيفة وذلك خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم الخميس على ضرورة متابعة المواقع الرسمية اليابانية ومراقبة جداول حركة القطارات والرحلات الجوية التي قد تتعرض للالغاء أو تغيير المواعيد.

وحثت السفارة المواطنين على التواصل معها في حالات الطوارئ على الأرقام التالية:

هاتف السفارة: (81334550361 +)

هاتف الطوارئ: (819088849650 +) .

المصدر
كونا
الوسوم
7 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

التجارة: إغلاق سوق مركزي بمنطقة الفروانية يتلاعب بأسعار السلع المدرسية

7 سبتمبر، 2023

وزير الصحة د. أحمد العوضي يأمر بفتح حركة التنقلات لموظفي “الصحة ” مرتين سنويا

7 سبتمبر، 2023

وزارة المواصلات تطلق خدمة الشكاوى وحق الاطلاع عبر تطبيق “سهل”

7 سبتمبر، 2023

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة شهيد الوطن حمدان المطيري

7 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى