وزارة المواصلات تطلق خدمة الشكاوى وحق الاطلاع عبر تطبيق “سهل”

أطلقت وزارة المواصلات الكويتية اليوم الخميس خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تخص شكاوى المواطنين فيما يتعلق بخدمات الوزارة إضافة إلى اتاحة حق الإطلاع أمام مستخدمي التطبيق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد الحسيني في بيان صحفي إن الخدمة يمكن استخدامها داخل تطبيق (سهل) عبر اختيار قائمة (خدمات) واختيار وزارة المواصلات مبينا أنها ستكون تحت مسمى (خدمة المواطن) التي من خلالها يمكن تقديم الطلبات بخصوص الشكاوى الهاتفية المتعلقة بخدمات الوزارة.

وأوضح الحسيني أنه يمكن تقديم طلب حق إطلاع على القرارات والتعاميم ونتائج التحقيقات وغيرها من القرارات الصادرة عن الوزارة.