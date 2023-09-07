صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعزي أسرة شهيد الوطن حمدان المطيري

7 سبتمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة شهيد الوطن الشهيد حمدان محمد حمدان المطيري الذي إحتضنه ثرى الوطن أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياته ودوره البطولي في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائه الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر
كونا
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7 سبتمبر، 2023
0 26 أقل من دقيقة

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