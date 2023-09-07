فهد بن جامع يقترح عدم المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف المرافق للمريض

أعلن النائب فهد فلاج بن جامع عن تقدمه باقتراح برغبة بإصدار مجلس الخدمة المدنية قراراً تمنح بموجبه إجازة (مرافق مريض) لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف، قال في مقدمته ما يلي:

حددت المادة (23) مكرراً من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن: (تكون الإجازة الدورية لمدة خمسـة وثلاثين يوماً في السـنة تزاد إلى خمسـة وأربعين يوماً للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

ونظراً لقيام الجهات الحكومية باستنفاد رصــيد الإجازات الدورية أولاً من الموظف المرافق للمريض الموفد إلى العلاج بالخارج ومن ثم منحه إجازة مرافق مريض بعد استنفاد كامل رصيده من الإجازات الدورية ونظراً لأن الإجازة الدورية هي حق أصيل للموظف له أن يتمتع بها خلال العام أو أن يحتفظ بها ضمن رصيد إجازاته، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” إصدار مجلس الخدمة المدنية قراراً يكون بموجبه منح إجازة (مرافق مريض) لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف، وألا يلزم المرافق للمريض العودة للكويت بعد انقضـاء (6 أشـهور) لتوقيع مباشـرة عمل والعودة لبلد العلاج في اليوم التالي ويكتفى بكتاب خطي من مكتب العلاج بالخارج أو السفارة.”