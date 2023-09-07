بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 42.43 نقطة

7 سبتمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 43ر42 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7009 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 في المئة.

وتم تداول 15ر138 مليون سهم عبر 10300 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار (نحو 7ر103 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54ر17 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5719 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 7ر68 مليون سهم عبر 3839 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 21 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 67ر52 نقطة ليبلغ مستوى 23ر7691 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 4ر69 مليون سهم عبر 6461 صفقة بقيمة 27 مليون دينار (نحو 3ر82 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 54ر13 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5675 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 4ر38 مليون سهم عبر 2492 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 9ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (حيات كوم) و(المساكن) و(تمدين ع) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(خليج ب) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(أرجان) و(أركان) و(سنام) الأكثر انخفاضا.

المصدر
كونا
الوسوم
7 سبتمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

“زين” تكشف الستار عن شراكتها التسويقية مع “ريد بُل موبايل”

7 سبتمبر، 2023

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.29 دولار ليبلغ 93.35 دولار

7 سبتمبر، 2023

المحامي خالد السويفان: ماحققت الكويتية من إنجازات هو نتاج لحمة العمل الجماعي وآثر العمل المدروس

6 سبتمبر، 2023

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 34.37 نقطة

6 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى