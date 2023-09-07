“الطيران المدني”: 1.5 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين عبر مطار الكويت أغسطس الماضي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر أغسطس الماضي بلغ 1578945 راكبا.

وأضاف المدير العام ل(الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 22 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 28 في المئة فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 5 في المئة خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في يوليو الماضي 774600 راكب بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 804345 راكبا.

وأفاد بأن إجمالي عدد ركاب الترانزيت بلغ 159795 راكبا بزيادة نسبتها 54 في المئة عن شهر أغسطس من العام الماضي مضيفا أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أغسطس بلغ 12819 رحلة.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي ذكر أن إجمالي حركة الشحن في شهر أغسطس بلغ نحو 17.2 مليون كيلوغرام في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 14 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.1 مليون كيلوغرام.