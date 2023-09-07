“زين” تكشف الستار عن شراكتها التسويقية مع “ريد بُل موبايل”

ضمن مساعيها المُستمرة لتقديم أحدث العروض والباقات المُتجددة لأكبر عائلة مُشتركين في الكويت، كشفت زين الستار عن شراكتها التسويقية الجديدة مع “ريد بُل موبايل”، وهي الشراكة التي تدمج ما بين خدمات الاتصالات الاستثنائية من زين وعالم المغامرة من “ريد بُل”.

وسيفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة وفرصاً رائعة لا حدود لها، تدمج زين من خلاله ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية عبر شبكة 5G الأكبر في الكويت، مع الطاقة المُفعمة بالنشاط التي تتمتع بها “ريد بُل” – العلامة التجارية العالمية الشهيرة، والمتميزة بمخاطبة شريحة الشباب والتفاعل معها، وذلك لتقديم باقات صُمّمت بشكلٍ مُتجدد لتلبية احتياجات عملاء زين من هذه الشريحة بشكلٍ خاص، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات ومغامرات عالم “ريد بُل”.

وعبر هذه الشراكة، تُقدّم زين العديد من الاختيارات المرنة لخطوط الدفع المُسبق الخاصة بخدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت، منها أربع باقات جاهزة تم تصميمها لتلبية احتياجات العملاء، وإمكانية تصميم العميل لباقته الفريدة حسب احتياجه، بالإضافة إلى مزايا أخرى رائعة مثل ضعف وثلاثة أضعاف المزايا في الأشهر التالية وغيرها الكثير، ويمكن للعملاء الحصول على تلك الباقات عبر جميع قنوات زين الرقمية والتقليدية.

ويتخطّى هذا التعاون في مفهومه خدمات الاتصالات التقليدية، بحيث لن يقتصر على تقديم الحلول والعروض المُتجددة بأعلى جودة لعملاء زين فحسب، بل سيكون بإمكان العملاء الاستمتاع بمميزات حصرية من عالم “ريد بُل” المليء بالمغامرات الشيقة، مثل الفعاليات الترفيهية والتجمعات الرياضية التي سينظمها الشريكان معاً في الكويت.

وتستمر زين بتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المُختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وستلتزم الشركة دوماً بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة.