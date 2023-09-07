سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس البرازيل بالعيد الوطني

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس البرازيل بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء