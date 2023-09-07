وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني ترتيبات الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد إلى الصين

وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني ترتيبات الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد إلى الصين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح الاستعدادات الجارية للزيارة القادمة التي سيقوم بها وفد رسمي برئاسته وعضوية وزراء النفط والخارجية والمالية والتجارة بغية الترتيب للزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لجمهورية الصين الشعبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الخميس خلال استقبال الشيخ أحمد الفهد في قصر السيف وبحضور وزيرة الاشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز ووزير المالية فهد الجارالله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة البلاد تشانغ جيانوي.

وأفاد البيان بأن الحكومتين الكويتية والصينية تعملان على الإعداد والترتيب للزيارة الهامة لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله إلى الصين.