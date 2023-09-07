وزير الدفاع يبحث والسفير الصيني ترتيبات زيارة سمو نائب الأمير وولي العهد للصين تتوج العلاقات الثنائية باتفاقيات حول ميناء مباركوبناء مدينة إسكانية ومشروع للطاقة البديلة

وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني ترتيبات الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد إلى الصين

7 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح الاستعدادات الجارية للزيارة القادمة التي سيقوم بها وفد رسمي برئاسته وعضوية وزراء النفط والخارجية والمالية والتجارة بغية الترتيب للزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لجمهورية الصين الشعبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لرئاسة الأركان العامة للجيش اليوم الخميس خلال استقبال الشيخ أحمد الفهد في قصر السيف وبحضور وزيرة الاشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز ووزير المالية فهد الجارالله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة البلاد تشانغ جيانوي.

وأفاد البيان بأن الحكومتين الكويتية والصينية تعملان على الإعداد والترتيب للزيارة الهامة لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله إلى الصين.

المصدر
كونا
الوسوم
7 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الداخلية يتقدم مراسم تشييع رفات شهيد الوطن حمدان محمد حمدان المطيري في مقبرة الصليبيخات

6 سبتمبر، 2023

وزير المالية: ما ذكر في الإعلام أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق

6 سبتمبر، 2023

وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ160 بالقاهرة

6 سبتمبر، 2023

“التجارة”: إغلاق مركز تسوق يتلاعب بأسعار السلع المدرسية ويخالف القرارات الوزارية

6 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى