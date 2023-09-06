رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع

6 سبتمبر، 2023
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أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الأربعاء مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع.

ووجه البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ويأتي القرار إستناداً على تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون “قوات الدعم السريع”، وهو قانون جعل تلك القوات تابعة للجيش السوداني، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.

المصدر
د ب أ
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6 سبتمبر، 2023
0 18 أقل من دقيقة

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