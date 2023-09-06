فلاشينغ ميدوز: سابالينكا الى نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا التي ضمنت إزاحة البولندية إيغا شفيونتيك عن صدارة تصنيف المحترفات بعد تنازل الأخيرة عن اللقب، الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثالثة توالياً بفوزها السهل الى حد ما على الصينية كينوين جينغ 6-1 و6-4 الأربعاء على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

واحتاجت ابنة الـ25 عاماً الى ساعة و13 دقيقة كي تبلغ نصف النهائي للبطولة الكبرى الرابعة هذا الموسم، على أمل الفوز بلقبها الكبير الثاني بعد الأول بداية هذا الموسم حين توجت بطلة لأستراليا على حساب الكازخستانية إيلينا ريباكينا، قبل أن تخرج من نصف نهائي رولان غاروس على يد التشيكية كارولينا موخوفا وويمبلدون على يد التونسية أنس جابر.

وتتواجه سابالينكا في نصف النهائي مع الفائزة من مباراة بطلة ويمبلدون المصنفة تاسعة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والأميركية ماديسون كيز السابعة عشرة ووصيفة 2017، على أمل أن تتخطى الآن هذا الحاجز بعدما توقف مشوارها عنده في العامين الماضيين على أيدي الكندية ليلى فرنانديز وشفيونتيك توالياً.

ولم تجد سابالينكا صعوبة تذكر في حسم مواجهتها الأولى على الإطلاق مع جينغ التي حققت انجازاً بوصولها الى ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز، لاسيما أنه لم يسبق للصينية البالغة 20 عاماً والمصنفة 23 عالمياً أن ذهبت أبعد من الدور الثالث في أي من مشاركاتها السبع السابقة في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت البيلاروسية “لعبت بشكل جيد جداً، أنا سعيدة بالمباراة التي قدمتها وبالحصول على فرصة جديدة للذهاب أبعد ما يمكن في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة”.

وبعدما كسرت إرسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى في طريقها لحسمها بسهولة تامة 6-1، واجهت سابالينكا بعض الصعوبة في الثانية حيث نجحت منافستها الصينية في فرض التعادل حتى الشوط السابع حين تنازلت عن إرسالها، ما سمح للبيلاروسية بالتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل أن تحسم الأمور على إرسالها 6-4.

ونتيجة تنازل شفيونتيك عن اللقب بخسارتها في الدور الرابع أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو، ستتخلى البولندية عن صدارة تصنيف المحترفات لوصيفتها سابالينكا التي علقت على الأمر بالقول “أنا سعيدة بطبيعة الحال بصعودي الى المركز الأول. إنها مسألة هامة جداً لكن هناك أشياء يتوجب عليّ أن أفعلها في بطولات الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام (من الآن وحتى صدور التصنيف الجديد الإثنين المقبل). سأفكر بالرقم 1 حين تنتهي (البطولة)”.

وباتت سابالينكا أول لاعبة تصل أقله الى نصف النهائي في جميع البطولات الأربع الكبرى خلال موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس عام 2016.