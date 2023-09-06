وزير الداخلية يتقدم مراسم تشييع رفات شهيد الوطن حمدان محمد حمدان المطيري في مقبرة الصليبيخات

شيعت دولة الكويت اليوم الأربعاء الموافق 2023/9/6 احد شهداء الوطن الابرار الذين ضحوا بأرواحهم خلال الغزو العراقي الغاشم سنة 1990، الشهيد البطل حمدان محمد حمدان المطيري وذلك بعد تسلم رفاته من دولة العراق والتعرف على هويته بواسطة البصمة الوراثية.

وتقدم مراسم التشييع في مقبرة الصليبيخات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس وعدد من القيادات الامنية والعسكرية وأهالي الشهيد.

وقدم الخالد الى اسرة الشهيد واجب العزاء، ونقل خالص تعازي ومواساة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ،حفظهما الله ورعاهما.