المحامي خالد السويفان: ماحققت الكويتية من إنجازات هو نتاج لحمة العمل الجماعي وآثر العمل المدروس

تقدم المحامي خالد السويفان بالشكر والتقدير للقيادة السياسية والهيئة العامة للإستثمار على دعمهم الكبير طول فترة تولينا اعمال الشركة وذلك بمناسبة إنتهاء مدة اعمالنا في مجلس شركة الخطوط الجوية الكويتية.

أوضح السويفان إن الأمانة تقتضي أن نُوجز أهم ما تم إنجازه خلال فترة تولي أمانة العمل في مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية منذ عام 2020، حيث استطاع المجلس ومن خلال تجانس أعضائه برئاسة الكابتن علي الدخان ، وسعيه من أجل التطوير والتحديث، أن ينجح في تقليص الخسائر التي مُنيت بها الشركة إلى الارتفاع بالإيرادات وتخفيض التكاليف ، كما نجحت الشركة في توسيع الشبكات التشغيلية بإطلاق وجهات جديدة وصل إجماليها لنحو 58 وجهة ، وتقديم خدمات استثنائية؛ تعكس لحُمة العمل الجماعي، حيث استطاع المجلس أن يتجاوز جائحة كورونا التي ضربت النقل الجوي في مقتل، وعانى منها عالم صناعة الطيران أشد المعاناة؛ وذلك بما توافر للمجلس من احترافية عالية استطاع أن يتجاوز الأزمة بكل عزيمة واقتدار.

أكد السويفان بإنه النتائج التي حققها المجلس قد تجاوزت حدود القول إلى الفعل ، وتم رصدها بالأرقام والنسب الصادرة في الأعوام الماضية، والتي أظهرت أثر العمل المدروس في تطوير أداء الشركة، سواء من خلال معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتخفيضها ، أو من خلال تطوير أسطول الطائرات الحالي، والارتقاء بالقدرات التشغيلية له على نحوٍ غير مسبوق.

وأوضح السويفان بإنه تلك النتائج المشرفة لن تتحقق دون تكاتف وتلاحم جهود مجلس الادارة وتعاون الادارة التنفيذية و العاملين بالشركة الذين لهم الفضل ـ بعد الله عز وجل ـ في تحقيق تلك النتائج، حيث استطاعوا بتلاحمهم، وحرصهم على إنجاح الشركة، العبور بها فوق كل الأزمات التي واجهتها، بذلك قد ادينا ما علينا من أمانة، وستبقى تلك النتائج الإيجابية شاهداً.

وأكد السويفان بإن تاريخ الشركة يستحق منا جميعاً ألا ندخر جهداً من أجل نجاحها والعمل على ازدهارها وتقدمها، وهو ما ينبغي معه العرفان بالجميل لكل من اجتهد من أجل حاضر الشركة ومستقبلها، واليقين بأن من غرس بذرة في الأمس إنما يمهّد بها السبيل لغيره؛ ليجني ثمرتها في الغد، وأن الحياة ستبقى نهراً يتجدد بالعطاء الذي لا يقف عند أحد، بل إننا جميعاً لسنا سوى حلقاتٍ متصلة من أجل حاضر هذا الوطن المعطاء، ومن أجل مستقبله الزاهر بمشيئة الله تعالى.

كما بارك السويفان للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجدد ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في سبيل الاستمرار بنهضة الناقل الوطني ووفقهم الله لما فيه الخير ،ختاماً نرجو ان نكون قد وفقنا في تلك المرحلة وسامحونا إن بدر منا أي تقصير.

مرفق نموذج إنجازات وأعمال ونتائج الخطوط الجوية الكويتية (2020-2023)

• “المشاريع ونتائج الرئيسية”

• إعادة هيكلة أسطول الطائرات ( زيادة عدد الطائرات – زيادة عدد السعة الركابية – وفر مالي مقارنة بالقيمة السوقية زيادة طائرات البدن الصغير على البدن العريض مما يزيد من مرونة الحركة والانتشار ) رفعت حجم طلبية سابقة من «إيرباص» من 28 طائرة إلى 31 طائرة

• شركة الخدمات المتميزة للمطارات ( نقل ملكية شركة الخدمات المتميزة للمطارات إلى الخطوط الجوية الكويتية بما يفتح للكويتية الكثير من المجالات في خدمة عملائها )

• التفاوض علي تملك مطار مبنى رقم (4) وإدارته.

• تمديد عقد استئجار عدد (7) طائرات من نوع A320 إلى سنة 2024 مما يعمل ذلك على زيادة عدد الرحلات وفتح وجهات جديدة وتلبيه مطالب عملاء الشركة.

• إنشاء وحدة للمخاطر تابعة لدائرة التدقيق الداخلي والرقابة.

• إعادة الهيكل التنظيمي للشركة بما يتناسب مع خطة التشغيل الأمثل ولتحقيق الربح وتخفيض التكاليف.

• برج الكويتية (الهلالي) الموافقة على التعاقد مع وزارة المالية – إدارة عقود أملاك الدولة بشأن ايجار مبنى شركة الخطوط الجوية الكويتية شارع الهلالي.

• زيادة السعة المقعدية لشركة الخطوط الجوية الكويتية ،إعادة تفعيل قرار الإدارة العامة للطيران المدني الخاص بنسبة السعة المقعدية للخطوط الجوية الكويتية (75%).

• استلمت الشركة 4 طائرات جديدة.

• انخفض تكاليف الشركة في عامين الماضين و خفض الخسائر المتراكمة من السنوات السابقه من 107 مليون عام 2019 الي 55 مليون في عام 2022 رغم ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن كلفة الوقود السنوية على الشركة بلغت 130 مليون دينار.

• ارتفاع إيراداتها بنسبة 10‎%‎ مع تحسن كبير في هامش الربحية بنسبة 40‎%‎ ، إضافة إلى تخفيض في الخسائر بأكثر من 48 ‎%‎ بنهاية العام 2022 مقارنة بعام 2019.

• نمو حركة المسافرين في مبنى الركاب (T4) بنسبة 45‎%

• نمت كفاءة تشغيل الرحلات بنسبة 34 ‎%‎

• ارتفاع نسبة مغادرة الرحلات لتصل إلى 33 ‎%‎

• إلتزام بانضباط مواعيد اقلاع الرحلات بنسبة 81 ‎%‎

• تحصيل الديون المستحقه للشركة والمتراكمة على بعض الجهات الحكومية.

• (الكويتية) تسير بشكل صحيح لاعادة مكانتها المستحقة كأول ناقل جوي في المنطقة وذلك من خلال خطة واضحة للتخلص من الخسائر نهائياً في 2024 والتحول الى الربحية في 2025.

• 30% نسبة النمو في أرباحنا خلال النصف الأول من العام 2023

• تذاكر الركاب ساهمت بـ %30 من الإيرادات بالنصف الأول من العام 2023.

• نسبة الالتزام بمواقيت الإقلاع بلغت 81% خلال النصف الأول لعام 2023.

• تسكين الوظائف القيادية في الشركة ومنها الرئيس التنفيذي وتم عمل تعديلات مهمة لسياسات واستراتيجيات الشركة.

• “المشاريع المجتمعية”

• المشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي.

• دعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي الموافقة على إضافة خيار الدعم لجمعية الهلال الأحمر الكويتي من خلال حجز التذاكر وذلك من خلال إضافة التبرع عن طريق عمليات الحجز الآلي من قبل عملاء الشركة لمن يريد التبرع ويتم استقطاع التبرع وتحويله إلى الجمعية مباشرة من خلال آلية معينة.

• استضافة الشركة 44 متدرب ومتدربة من خريجي الجامعات والطلبة في مبادرة تعد استثنائية لمنحهم فرصة التدريب في مجال الطيران.

• المشاركة في معرض الفرص الوظيفية المقام في الجامعة الاسترالية كراع بلاتيني أطلقت الشركة برنامج ” واثق ” لتوطين الوظائف في الطائرة الأزرق.

• شاركت الشركة في معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت

• استضافت الشركة في مقرها الرئيسي مقهي 312 لذوي الاحتياجات الخاصة .

• رحلة ميدانية تثقيفية للأطفال للمشاركين في المخيم الصيفي للمركز العلمي الحظيرة الطائرات.

• رعت مشروع المخيم الطبي في لبنان بالتعاون مع الجمعية الخيرية العالمية للتنمية التطوير.

• ” الخدمات والاعمال والانجازات”

• الشركة حققت رقما قياسيا لأول مرة بعدد الركاب في شهر يوليو 2023 فقط إذ بلغ 486848 راكباً مقارنة بأعلى رقم حققته سابقاً 451569 راكبا في شهر يناير العام 2020.

• اطلاق بطاقة البلاتينيوم الخاصة بأعضاء نادي الواحة والتي تعد أعلى الفئات بين البطاقات الأخرى.

• اطلاق برنامج التحول ” يفوق الامتياز ” الذي يعد من البرامج الرقمية نحو تطوير منظومة العمل للوصول إلى أعلى مستويات خدمة العملاء .

• حصول الشركة على شهادة اعتماد منظومة التدريب ATO وذلك بعد الانتهاء من جميع المعايير التي تتواكب مع متطلبات قطاع النقل الجوي.

• توقيع اتفاقية الرمز المشترك مع كل من ( شركة طيران أيتا الإيطالية ، شركة الخطوط الجوية السريلانكية ، شركة طيران الاتحاد ).

• وقعت الشركة اتفاقية شراكة تجارية متبادلة مع طيران أوروبا.

• افتتحت الشركة مكتبها الجديد للمبيعات الخاص بإصدار تذاكر العلاج بالخارج بمبني إدارة العلاج بالخارج.

• حققت الكويتية المركز 42 للعام 2023 لأفضل 50 شركة طيران حول العالم بعدما كانت بالمركز 76 لعام 2022 والمركز 179 في عام 2021 الأفضل 100 شركة طيران حول العالم.

• حصول الكويتية على جائزة “الطيران الأكثر تطوراً في العالم” في عام 2023 وفق اختيار شركة “سكاي تراكس” العالمية المتخصصة بتصنيف وتقييم خطوط الطيران.

• تدشين “قاعة النخبة – ELITE في مبنى مطار T4 الخاصة بركاب الدرجتين الرويال ودرجة الاولى واعضاء الواحة فئة “بلاتينيوم.

• تطوير وتحسين قوائم الطعام المختلفة لعام 2023 المقدمة على متن الطائرات.

• اطلق الشركة أكثر من 13 رحلة يومياً للحدث الاكبر والابرز كأس العالم في الدوحة وتوفير باقات متميّزة تشمل تذكرة المباراة وتذكرة السفر وبأسعار متميزه وخدمات توفير مواصلات للمشجعين من و إلى الملعب.

• تمت الشراكة مع موقع Booking.com وذلك لتسهيل عملية حجز الفنادق

• إطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية خدمة التوصيل المجاني (الليموزين) من وإلى مبنى الركاب 4 لركاب الدرجات المتميزة

• خدمة التسجيل الدخول الإلكترونية جواز السفر الإلكتروني

• خاصية ترقية درجة السفر عبر المزايدة مجرد ترقية

• خدمة واي فاي مجاناً التي تتيح إرسال واستقبال الرسائل عبر برامج المحادثات طوال فترة الرحلة

• تغيير وتحديث الزي لطاقم الضيافة

• توسيع شبكات التشغيليه بإطلاق وجهات جديدة يصل إجمالي الوجهات 58 وجهة

• خصم خاص للمتقاعدين بنسبة 20% على كافة الدرجات.

• تقديم عروض وخصومات الاكبر من نوعها “خصم فبراير %25 علي جميع الدرجات والوجهات وخصم 20% لجميع طلاب الجامعات في الخارج”

• تحديث محتوى شاشات “الطائر الازرق”

• تحديث الموقع والتطبيق الالكتروني.

• وتقرير أعمال السنه المالية 2022 -2023

• قلصت خسائرها من 107 ملايين دينار كويتي إلى 55 مليون دينار في عام 2022 أي نسبته 50%.

• في عام 2022 بلغ اجمالي إيرادات الركاب 1ر289 مليون دينار بزيادة نسبتها 11%.

• إرتفاع عدد الركاب وصل الى 5ر3 مليون راكب بزيادة نسبتها 2 %.

• تشغيل نحو 5ر25 ألف رحلة بزيادة نسبتها 5%.

• الشركة حققت رقما قياسيا لأول مرة بعدد الركاب في شهر يوليو 2023 فقط إذ بلغ 486848 راكباً مقارنة بأعلى رقم حققته سابقاً 451569 راكبا في شهر يناير العام 2020.

• إرتفاع دخلت الشركة في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بلغ نحو 191 مليون دينار مقارنة بـ 3 ر 148 مليون دينارفي الفترة ذاتها من عام 2022 بزيادة نسبتها 29%.

• الشركة حققت زيادة في أعداد الركاب في الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بنحو 54ر2 مليون راكب مقارنة ب 76ر1 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 44%.

• تم تسيير 8ر17 ألف رحلة خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2023 مقارنة ب 3 ر 13 ألف رحلة في الفترة ذاتها من عام 2022 بزيادة نسبتها 34%.

• الشركة حققت زيادة في أعداد الركاب في الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بنحو 54ر2 مليون راكب مقارنة ب 76ر1 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 44%.

•ارتفاع ساعات طيران طائرات الخطوط الكويتية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 بلغت نحو 718 ألف ساعة مقارنة بنحو 3ر46 ألف ساعة في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 55%.

• عدد المقاعد التي تم بيعها في الفترة من يناير إلى يوليو عام 2023 بلغ نحو 5ر3 مليون مقعد مقارنة ب 5ر2 مقعد في الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 36%.

• وتسير الخطوط الجوية الكويتية 58 وجهة مباشرة وأكثر من 105 رحلات يومية و 95 رحلة يومية عبر اتفاقيات الرمز المشترك.