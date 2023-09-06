صورة أرشيفية

واشنطن ستزوّد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

6 سبتمبر، 2023
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أعلن البنتاغون الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعّالة ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة.

وأوضح البنتاغون في بيان أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالى 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة.

لكنّ اليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدّمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكّلت تحالفاً دولياً لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي العام الماضي وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.

وتعهّدت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو غزوها في شباط/فبراير 2022.

المصدر
أ ف ب
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6 سبتمبر، 2023
0 78 دقيقة واحدة

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