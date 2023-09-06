النائب حمد العليان

حمد العليان: أمر مقدر خروج وزير المالية بهذه السرعة لطمأنة الرأي العام

6 سبتمبر، 2023
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قال النائب حمد العليان أن خروج وزير المالية فهد الجارالله بهذه السرعة لطمأنة الرأي العام من عدم صدق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بخصوص نوايا حكومية لتقديم الدين العام أو قوانين الضريبة هو أمر مقدر.

وأضاف العليان “نقدر للأخ الوزير تأكيده على مبدأ التعاون في إطار أولويات المجلس التي لا يمكن أن نتنازل عنها”.

وأن ما حدث اليوم رسالة واضحة يجب أن تعيها الحكومة للمستقبل بأن مجرد التفكير في هذه الملفات كلفته كبيرة جداً عليها وعلى بقاءها.

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6 سبتمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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