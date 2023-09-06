سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح

سفير الكويت لدى السعودية: العمل الانساني والخيري أحد ركائز سياستنا الخارجية

6 سبتمبر، 2023
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قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الاحمد الصباح اليوم الأربعاء ان العمل الإنساني والخيري يعد أحد الركائز الأساسية في سياسة دولة الكويت الخارجية وسمة من سمات أهلها.

وذكر الشيخ صباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لدعم الشعب السوداني ان “هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسة دولة الكويت الخارجية القائمة على مساعدة المحتاجين في كل انحاء العالم منذ نشأتها وحتى يومنا هذا”.

واوضح ان هذا التعاون بين الهلال الأحمر الكويتي ومركز الملك سلمان يأتي من منطلق انساني وديني واجتماعي متأصل لدى الشعبين الكويتي والسعودي معربا عن تطلعها لمزيد من التعاون الثنائي في مساعدة جميع المحتاجين في انحاء العالم بين البلدين الشقيقين.

واشاد الشيخ صباح بدور جمعية الهلال الاحمر الكويتي الكبير في ايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين في مختلف بقاع الارض من اجل التخفيف من معاناتهم بغض النظر عن الدين والانتماء والعرق والجنسية.

المصدر
كونا
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6 سبتمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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